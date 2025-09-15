Afra Blanco, sobre el boicot a La Vuelta: "Donde Ayuso y Almeida sienten vergüenza, yo siento orgullo"

"Los políticos tienen que recoger la voluntad del pueblo y no imponérsela", reclama la sindicalista, que asegura que los manifestantes dieron un "ejemplo" este domingo en Madrid.

La suspensión de la etapa final de La Vuelta por el boicot de centenares de manifestantes propalestinos en el centro de Madrid ha generado una enorme batalla política. Mientras la izquierda defiende la necesidad de actuar para parar el genocidio en Gaza, PP y Vox señalan directamente al Gobierno por "la imagen que dan de España al mundo".

Especialmente críticos han sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que han "responsabilizado" a Sánchez de los altercados de este domingo en el entorno de la Plaza de Cibeles.

Afra Blanco ha criticado duramente esta postura de los líderes del PP de Madrid. "Donde Ayuso y Almeida sienten vergüenza, yo siento orgullo", asegura la sindicalista. "Donde los políticos ven violencia, yo he visto una mayoría absolutamente pacífica", añade la colaboradora de Más Vale Tarde.

Además, reclama que los representantes públicos tomen nota del mensaje lanzado por los manifestantes. "Los políticos tienen que recoger la voluntad del pueblo y no imponérsela", concluye Afra Blanco.