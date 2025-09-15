Edu Galán, tras el homenaje a Charlie Kirk en el acto de 'Patriots': "Él les consideraba a todos ellos o moros o latinos"

Edu Galán reflexiona en el vídeo sobre estas líneas sobre el homenaje a Charlie Kirk en la cumbre ultra de 'Patriots' organizada por Abascal y apunta que, hasta hace dos días, "ninguno de los que estaban ahí sabía quién era".

Este domingo tenía lugar en la plaza de toros de Vistalegre una cumbre ultra del grupo 'Patriots' liderada por Santiago Abascal en la que hubo duros ataques a Pedro Sánchez, Feijóo y el "califato" de Von der Leyen.

En el acto también hubo tiempo para dedicar un homenaje al activista ultra Charlie Kirk, el activista de extrema derecha asesinado la semana pasada en Utah.

El momento fue acompañado con la canción que utilizan las Fuerzas Armadas para despedirse de aquellos que mueren en acto de servicio.

En el vídeo sobre estas líneas, a Iñaki López le llama la atención que escogieran esta música para Kirk, "que es civil y extranjero": "Le podían haber puesto este pasodoble o 'Marcial, tú eres el más grande'", comenta.

Edu Galán recuerda que ninguno de los que se encontraban en Vistalegre "hasta hace dos días sabía quién era Charlie Kirk". Por otro lado, apunta que el propio Kirk "consideraba a todos y cada uno de lo que estaban ahí o bien moros o bien latinos".