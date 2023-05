María Lamela ha salido a la calle para preguntar a los españoles qué tal se llevan con sus vecinos. La periodista de Más Vale Tarde ha encontrado todo tipo de respuestas, desde los que aseguran que tienen una relación "de p*** madre", hasta quienes tienen "al típico protestón que se queja por todo, como que si los niños tienen la música muy alta".

En el vídeo sobre estas líneas, una mujer desvela que su secreto para llevarse bien con sus vecinos es que "no hago caso a ninguno y ya está", mientras que otra chica afirma que "creo que me odian y no entiendo por qué, si soy simpática". Un chico, por su parte, apunta que intercambia quejas con sus vecino, si bien nunca ha sido cara a cara: "Todavía no sé quién es, si te quejas sube al menos a mi puerta".

Una chica explica que sus vecinos "me roban los paquetes de Amazon", mientras que en el caso de su amigo "te metes en las de ligar y algún vecino cae": "En el segundo tengo una trieja, pero nunca me he liado con ellos", señala este chico ante la sorpresa de María Lamela.