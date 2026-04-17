Le roba el coche a su abuelo para salir de fiesta y acaba perdiendo el control marcha atrás en una cuesta de Toledo

Los detalles El conductor no iba solo, llevaba un copiloto y el coche que conduce no es suyo. Es un conocido de la Policía de Toledo, por lo que ya ha sido identificado, aunque no detenido.

Un hombre en el barrio de Santa Bárbara, Toledo, protagonizó un incidente al perder el control de un coche durante la noche, causando daños a ocho vehículos estacionados. El conductor, conocido por la Policía local, intentó subir una empinada cuesta, pero el coche dio trompicones y acabó retrocediendo sin control. En su marcha atrás, arrancó una valla y golpeó varios coches, perdiendo incluso las puertas del vehículo, que pertenecía a su abuelo. Acompañado de un copiloto, el hombre huyó tras el suceso y aún no ha sido detenido. El incidente fue cubierto en el programa "Más Vale Tarde".

Algo tan habitual y rutinario como conducir un coche se puede volver peligroso por la noche. Y más, si estamos intentando subir una cuesta más que empinada. Esto es lo que le ha sucedido a un hombre en el barrio de Santa Bárbara, en Toledo. Ha perdido el control de su vehículo y ha arrasado con lo que había en su camino.

Parece que el hombre ha tenido algún que otro problema a la hora de poner el freno de mano de su coche, o eso parece en el vídeo que hemos visto este viernes en Más Vale Tarde. Recorre la calle de este barrio toledano, primero en la dirección correcta y luego marcha atrás, destrozando hasta a 8 coches estacionados.

Primero, intenta subir la cuesta, aunque lo hace con algún que otro problema. El coche da trompicones, frena y vuelve a arrancar, en un intento por terminar de escalar la calle. De hecho, ya conduciendo hacia delante, daña más de un coche porque lleva las puertas abiertas de su vehículo. Las dos delanteras.

Tras frenar de golpe en medio de la calle, el coche empieza a caer por la cuesta marcha atrás. Primero se choca con una valla que separa la calzada de la acera. Medio arranca esta valla de metal con la puerta del conductor, que sigue abierta. Después, pierde el control en su caída marcha atrás y golpea hasta a 8 coches que están aparcados. Incluso acaba con las dos puertas que llevaba abiertas de par en par, arrancadas de su propio vehículo.

Como decimos, esto ha sucedido por la noche y en el barrio de Santa Bárbara, de Toledo. Según ha explicado Leo Álvarez en Más Vale Tarde, el conductor es un hombre bastante conocido por la Policía toledana y se le tiene ya identificado.

Resulta que no iba solo, llevaba un copiloto, y que el coche que conduce no es suyo, sino de su abuelo. Este hombre le había quitado el coche para salir de fiesta. Tras romper media calle, sale a la fuga. Todavía no ha sido detenido.

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