El Ayuntamiento de Mondariz Balneario (Pontevedra) se ha visto obligado a retirar el busto en homenaje al actor Sancho Gracia, abuelo de Daniel Sancho, después de que apareciese cubierto de pintura roja, tras conocerse la sentencia. Esta acción ha obligado a la retirada de la estatua del actor, que dio vida a Curro Jiménez, para poder ser restaurada. La Guardia Civil ha abierto una investigación al respecto.

Cesar Gil, alcalde del municipio ha comentado que "se han revisado las cámaras que hay por la zona y no se ha podido determinar ninguna persona que haya podido ser". Sobre las cámaras ha explicado que "tenemos una en A Gándara y otra en el balneario, pero ninguna de las dos han captado ninguna sospecha sobre las personas que, sobre las siete de la mañana, estaban paseando por los jardines del ayuntamiento".

Sobre el paradero de la escultura, el primer edil ha afirmado que "está en dependencias municipales guardada bajo llave". Asimismo, ha confirmado que "esta mañana hemos estado con el equipo del escultor Molares para ver qué podíamos hacer", ya que la pintura ha impregnado el busto y se ha colado dentro. Por lo que "van a a hacer un estudio de lo que se puede hacer y presupuestar costes".

En cualquier caso, una vez valorados los costes, la idea del consistorio es devolverla a su lugar. El alcalde ha señalado que la han retirado porque "no estaba en el estado que debería, no la queríamos tapar para no generar más morbo y para calmar un poco los ánimos".

Sobre si se sospecha de algún vecino, Gil ha afirmado que "sí que sospechamos que tiene que ser alguien de aquí. Porque la sentencia salió sobre las 5:30-6:00 horas de la mañana y el acto se produjo a las 7:00-7:30 horas, porque estaba totalmente fresca a las 8:00 horas cuando lo descubrimos". A su vez ha negado que hubiese ningún tipo de resquemor hacia la familia: "No para nada, nos ha pillado por sorpresa. Sí que es verdad, que como en todos los pueblos unos están a favor, otros en contra, pero sin más debate".

La escultura era de bronce, se había inaugurado en 2014 y estaba en Mondariz-Balneario porque el actor tenía raíces familiares gallegas. Además, en la inauguración, que se produjo hace diez años estuvo toda la familia incluido también su nieto.