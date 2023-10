Roni Kaplan, portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), defiende en Más Vale Tarde que "el que está realmente preocupado por los civiles en la Franja de Gaza, más que Hamás, son las propias Fuerzas de Defensa de Israel". Una afirmación ante la que Iñaki López le recuerda que "hay 1.500 niños muertos bajo los bombardeos constantes e incesantes de Israel, que han continuado incluso en la zona sur".

"Ustedes piden a la población de Gaza que se desplace al sur, pero también bombardean el sur. La gente en Gaza no sabe dónde ir, porque no hay ningún lugar seguro", incide el presentador, que pregunta al portavoz castrense qué le diría "a alguien de Gaza que no tiene ninguna relación con grupo terrorista alguno, que va con cuatro niños de la mano, ¿qué hacen? ¿Dónde se dirigen?".

Una pregunta ante la que Kaplan desvía el foco hacia los israelíes que, sostiene, "sienten miedo de que alguien pueda entrar en la casa, que los viole, que los mate y que los decapite". "Es que este no es un conflicto muy simétrico", replica por su parte López, que recuerda que "por un lado hay un grupo terrorista, pero por otro lado está uno de los ejércitos más modernos del mundo".

"Yo creo que un ciudadano de Israel tiene motivos para sentirse seguro con el ejército que tiene, uno de los más tecnificados del mundo y con el apoyo de la mayor potencia del mundo, como es Estados Unidos", remacha el presentador.

"No tenemos ningún tema con la población civil en la Franja de Gaza ni con el pueblo palestino", insiste no obstante Kaplan, que defiende que "simplemente cuando tienes un grupo terrorista que se mimetiza dentro de la población no tienes otra forma de luchar que no sea intentado ir a buscarlos" "¿Usted qué quiere, que nosotros no luchemos?", espeta el portavoz castrense, que ironiza: "¿Por qué no hacemos una fiesta electrónica dentro de la Franja de Gaza? (...) Y entra Israel y asesina allí a 260 personas".

"No podemos poner en la misma vara de medir por un lado a un grupo terrorista como es Hamás y por otro lado una democracia moderna como es el caso de Israel. Pero Israel tiene territorios ocupados, así son reconocidos por la ONU, y por lo tanto la obligación de cuidar de los ciudadanos de esos territorios ocupados, algo que no se ha hecho durante las últimas décadas", responde Iñaki López, que lanza un reproche: "Usted está justificando entonces un castigo colectivo contra 2,5 millones de almas".