Cristina Pardo, sobre la ausencia de Ábalos en el Congreso: "Ha alegado enfermedad. Es llamativo que no acuda muchas veces y que le sigamos pagando"

Cristina Pardo opina sobre las repetidas ausencias de José Luis Ábalos a los plenos y votaciones del Congreso de los diputados. Este miércoles, Pedro Sánchez daba explicaciones sobre corrupción y él no estaba en su escaño.

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha enfrentado a todo el Congreso de los Diputados para asumir culpas, pedir perdón y dar explicaciones sobre los nombramientos tanto de José Luis Ábalos, como de Santos Cerdán. Ambos, implicados en el llamado caso Cerdán-Ábalos-Koldo y que ha llevado a Cerdán hasta la prisión de Soto del Real.

Pero en este pleno, hay que destacar una ausencia. Porque José Luis Ábalos ha causado baja en su asiento junto al Grupo Mixto del Congreso. Donde debería sentarse desde que dejó su acta como diputado socialista. Según ha contado la periodista de laSexta Irene Rupérez, en Más Vale Tarde, sorprende la ausencia del exministro en un pleno tan importante para el PSOE.

Pero lo más importante, es que no hemos podido ver votar a Ábalos desde el 28 de mayo. Es verdad que el día que declaró en el Supremo vino al Congreso, pero solo a su despecho. Desde entonces, no se ha podio volver a ve al diputado pisando la Cámara Baja. Hay que recordar que Ábalos tiene habilitado el voto telemático por razones de salud. El martes, votó de esa forma.

Este miércoles, ha dicho estar malo. Ha faltado por enfermedad, un detalle que ha enfadado a la presentadora de MVT, Cristina Pardo. "Ha alegado enfermedad para no ir hoy al pleno, pero me parece llamativo la cantidad de veces que se ausenta del Congreso, desde que se pasó al grupo Mixto", ha dicho.

"Más veces que Jessica", ha dicho a modo de chascarrillo Iñaki López, haciendo alusión a la novia de Ábalos, que ni fichaba en su trabajo, en una empresa pública. "A Jessica ya no la estamos pagando, que sepamos, pero a él le seguimos pagando", ha respondido Pardo. "Me parece feo que no vaya a trabajar", ha sentenciado.