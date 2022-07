José Bono, exministro de Defensa, ha sido preguntado en Más Vale Tarde por las diferencias que han surgido en el seno del Gobierno de coalición a raíz de la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid y el anuncio de Pedro Sánchez de que se aumentará el gasto en Defensa. Algo que no gusta en Unidas Podemos, que defiende que España no está en guerra y no necesita comprar ni aviones de combate para evitar el empobrecimiento masivo.

Al respecto, el expolítico socialista ha defendido que con la guerra en Ucrania hay una mayor sensibilidad entre los españoles hacia la Defensa y la seguridad, excepto en Podemos. "Ya veo que en Unidas Podemos no ha cambiado, pero tampoco es muy preocupante. Los de Podemos, al paso que van, como se descuiden van a tener más cargos públicos que votos, porque en su extremismo y su radicalidad se han ido empequeñeciendo", ha argumentado.

Con todo, reconoce que el Gobierno les necesita porque no tiene mayoría suficiente para gobernar y "cuando dicen algo que no nos gusta tenemos que mirar para otro lado y procurar que sean sensatos", ha indicado. "Suelen cargar mucho las tintas hasta el punto de que en la exageración de muchas causas lo que hacen es perjudicarlas", ha zanjado el exministro.