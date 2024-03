Este viernes el Palacio de Kensington ha compartido un mensaje en el que Kate Middleton ha anunciado que tiene cáncer. En el vídeo, grabado en un banco de madera en medio del jardín de su residencia, Kate ha justificado su ausencia y ha explicado que le "ha llevado tiempo recuperarme de la operación para poder comenzar con el tratamiento. Pero, mucho más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis -sus hijos- en un modo apropiado para ellos, y asegurarles que todo va a ir bien".

La periodista Cristina Pardo ha comentado en Más Vale Tarde que, viendo imágenes antiguas de Kate, en el vídeo que ha compartido la Casa Real británica, "se la ve abatida físicamente". "Se ve que es una persona que está atravesando un bache", ha añadido.

Pardo ha comentado que parece que Kate "no esté leyendo" el mensaje, si no que habla "con el corazón". "Hay que recordar que los últimos días ha habido muchos rumores disparados por la bola que creó la propia Casa Real británica con la filtración de votos, que ha tenido que salir hasta la supuesta amante de Guillermo para decir que ella no tenía nada que ver con Guillermo", ha recordado la periodista.

Simon Hunter, periodista de 'The Times', que acompañaba a Cristina Pardo en plató, ha contado que el mensaje lo han lanzado este día porque "hoy los niños terminaban el colegio". Según cuenta, "el principal objetivo es proteger lo máximo posible a sus hijos".