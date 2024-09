Nicolás Maduro ha lanzado un cómic que tiene como protagonista a un curioso superhéroe: 'Superbigote'. "No es otro que Maduro", explica Cristina Pardo, "y lo que hace es derrotar a un villano que se parece a Elon Musk". Como explica Carmen Ferrero, "se proyecta en pantallas gigantes en las calles de Caracas, en Venezuela".

En el fragmento del cómic, que se puede ver en el vídeo principal, el villano afirma que con el poder que tiene en tecnología y "la dominación de las redes sociales" va a cambiar "la manera de pensar de los venezolanos". "Quiero las riquezas naturales que tiene ese país", afirma el villano. En respuesta a estas palabras, aparece un nuevo personaje, Nicolás Maduro, que dice que quien se mete con Venezuela "se seca". Y, ya convertido en 'Superbigote', afirma: "El fascismo no entrará en Venezuela porque tiene quien la defienda".

"Lo que más me gusta es el traje de Village People de 'Superbigote', que me parece una cosa tremenda...", afirma Iñaki López. "Yo soy fan de el malo, es maravilloso, quiero un funko del malo", declara Loreto Ochando. "Estoy seguro de que Nicolás Maduro niega cualquier relación entre él y 'Superbigote'", concluye Iñaki, "es su identidad secreta, no lo puede reconocer...".