Los comisionistas del 'pelotazo' de las mascarillas, Luis Medina y Alberto Luceño, declararon este lunes ante el juez por las millonarias cantidades que cobraron por intermediar en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en la primera ola de la pandemia.

Un interrogatorio del que ha sido muy comentado el tono del magistrado, Adolfo Carretero, que en diferentes momentos se mostró visiblemente molesto con los investigados. "A mí me interroga Carretero y le reconozco hasta los exámenes que copié en la EGB", apunta Iñaki López ante las imágenes de la declaración judicial.

Por su parte, Beatriz de Vicente se declara "fan total" del magistrado, con el que ha coincidido en más de una ocasión, y explica que "tiene un estilo propio, particular" y "hasta a los abogados más bragados les puede hacer pasar un mal rato".

"Es un trabajador implacable", afirma la abogada y criminóloga, que reconoce que el juez "tiene un estilo muy particular" que puede sorprender dado el "protocolo habitual tan serio de un interrogatorio": "Él de algún modo lo rompe, tiene mucho humor negro, es muy inquisitorial en sus preguntas", señala De Vicente, que no obstante sostiene que también es "absolutamente respetuoso".

De hecho, la letrada afirma que, "si uno puede elegir" por quién es investigado en los Juzgados de Plaza de Castilla, "que no te toque don Adolfo Carretero". "Si has hecho algo, desde luego mejor que no te toque", agrega por su parte el presentador. Puedes ver el debate al respecto en el vídeo.