En su sección de hoy, Pablo Ojeda habla de brochetas sanas, nutritivas y rápidas de cocinar. El primer "pincho muy diferente" tiene como protagonista el melón, un producto del que Cristina Pardo asegura que "no soy nada partidaria".

"Es que a mi el melón me parece la fruta más aburrida del mundo", afirma Cristina en el vídeo sobre estas líneas, donde admite que "soy más de sandía". Sin embargo, la presentadora le da un voto de confianza a Pablo Ojeda, que propone una combinación de melón, salmón a la plancha y un toque de soja que ha improvisado sobre la marcha.

"No lloro por el canto de un duro, pero me he emocionado", comenta Iñaki López tras probar la brocheta, mientras el paladar más reticente de Cristina se rinde al plato de Ojeda: "Me gusta, no me entusiasma, pero me gusta, está bueno", apunta.