Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que no irá a La Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez por, según ha explicado, las difamaciones contra su pareja. Ramoncín indica que esta decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, "no se puede analizar como se analiza el penalti desde un punto de vista de unos hooligans u otros hooligans".

Para el artista, es necesario averiguar "quién empezó primero". "En ningún país del mundo nadie ha llamado al presidente del Gobierno hijo de puta, nadie se ha atrevido", expone. "Por favor, a lo que vamos, Isabel Díaz Ayuso, te tienes que dedicar a Pinto, a Parla... a lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, a las cosas que necesita la gente", reflexiona Ramoncín.

El colaborador indica que que "Ayuso no puede seguir diciéndole a la gente que a su novio le han puesto una multa en Hacienda". "Lo de su novio es una cosa mucho más grave, no para llamarle algo que no es todavía...", argumenta Ramoncín, "cuando un juzgado le condene, si es que le condena, será un delincuente".