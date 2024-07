Continúa la polémica alrededor de los cánticos de los jugadores de la selección de "Gibraltar es español" durante la celebración por la Eurocopa, que ha llegado a provocar un pequeño incidente diplomático. En las imágenes de la fiesta, se podía ver incluso al alcalde José Luis Martínez-Almeida cantando y saltando en este momento.

"Que un alcalde de Madrid baile o cante estas cosas, yo no sé hasta qué punto", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Carmen Morodo asegura que "el cántico no me gusta" y que "lo que me importa del tema de Gibraltar es que el Gobierno español sea capaz de defender los intereses de España allí".

"Gibraltar es una anomalía en la Unión Europea, no tiene sentido, pero eso se soluciona en otros lugares", afirma Ramoncín, que asegura que "algunos no se han enterado de que la educación y el respeto es fundamental, por mucho que estés en una celebración".