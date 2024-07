Uno de los momentos más comentados durante el recibimiento a la selección española en la Moncloa tras su triunfo en la Eurocopa, fue el frío saludo entre Pedro Sánchez y Dani Carvajal, al que hoy Pilar Alegría quitaba importancia.

"Me llama la atención que no es obligatorio, ni este saludo ni el besamanos en Zarzuela. Te quedas en el autobús si no te gusta y no vas", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas. Afra Blanco, por su parte, apunta que "puestos a ser insultantes, le doy bastante más importancia a ciertas declaraciones que hemos podido ver en el marco de este jugador, que podría estar más a la altura en la representación de los valores del deporte, por lo menos en el ámbito público".

"Es evidente que muy en simpatía no le cae el presidente", añade Afra, mientras Beatriz de Vicente opina que "es importante no politizar un éxito que lo es de todos". "Nadie duda de su valor futbolístico, pero otra cosa es su educación", zanja Iñaki.