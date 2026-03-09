Ramoncín, alarmado por la subida del precio de la gasolina: "Ayer llené el depósito y no me lo podía creer"

El colaborador expone que la subida del precio del combustible va a afectar, entre otras cosas, al precio de los alimentos. Ramoncín expone que se puede elegir coger menos el coche, "pero el problema es ir a compra huevos, carne o pescado".

Tras el inicio del conflicto bélico en Irán, el Fondo Monetario Internacional ha dibujado un dramático escenario económico, advirtiendo a los gobiernos de que deben prepararse "para lo impensable".

Cristina Pardo pregunta a los colaboradores de Más Vale Tarde si ya han podido detectar a su alrededor los efectos económicos de la guerra. "Un amigo mío siempre dice 'como yo pongo 50 pavos, me da igual lo que cueste'", señala Ramón Márquez, Ramoncín.

"Ayer llené el depósito y no me lo podía creer cómo estaba el precio", expone el artista. "Ahora con 50 pavos no haces la Gran Vía", apunta Iñaki López. El colaborador señala que, en algunos casos, esa subida de la gasolina puede afectar menos.

"En nuestro caso sí porque estamos todo el día en la carretera", añade. Ramoncín señala que el aumento del precio de la gasolina afecta también a la cesta de la compra. "Puedes decir 'cojo el coche menos'", indica, "pero el problema es ir a comprar huevos, carne o pescado".

