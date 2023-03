Bertín Osborne ha arremetido a través de las redes contra una profesora que recordó a los padres de sus alumnos que en el colegio no celebran el Día del Padre, sino el Día de la Persona Especial, para incluir así a todas las familias. "¿Pero quién es esta loca?", exclama el cantante en su vídeo, en el que incluso insta a los padres a sacar a sus hijos del centro en cuestión.

Unas palabras a las que Ramón Espinar ha respondido en Más Vale Tarde. "Supongo que a gente como Bertín Osborne le parece que somos hombres blandengues, planchabragas y no sé qué más historias", ha dicho, en alusión a quienes entiende que las antiguas Asociaciones de Padres hayan pasado a conocerse como Asociaciones de Familias para reflejar "realidades muy diversas".

"Yo soy papá de un niño que va a un cole público y de otra niña que va a ir a un cole público y hay un montón de situaciones familiares en las aulas", ha incidido el analista, para quien "lo que no tiene sentido es que se institucionalice la celebración del Día del Padre como si todos los niños tuvieran que celebrar eso". "Eso que lo celebre cada uno en su casa si quiere", ha insistido.

"Probablemente mis hijos me hagan un dibujo y me lo regalarán y eso estará muy bien, pero tú no puedes obligar a niños y niñas que a lo mejor no tienen la figura del padre en casa a que celebren esa fecha, no puedes hacerlo", ha concluido Espinar, cuya reflexión completa sobre esta controversia puedes escuchar en el vídeo que ilustra estas líneas.