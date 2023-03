"Estoy que me subo por las paredes. Me mandaron ayer un audio -iba a decir de una señora- de una tía que por lo visto es profesora en un colegio de Jerez, lamentablemente tiene que ser Jerez, donde le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el Día del Padre porque ya las familias españolas son de otra manera", comenta Bertín Osborne muy enfadado en un vídeo que ha compartido en Instagram y que ha sembrado la polémica en esta red social.

Al parecer, la profesora a la que se refiere ha invitado a sus alumnos a no festejar este día, sino el de "la persona especial", algo que indigna al artista. "Y cuando sea el día de la madre, ¿qué será? ¿La madre con bigote o qué coño va a celebrar? Pero vamos a ver, ¿nos hemos vuelto locos todos? O estoy loco yo o está loca ella o se ha vuelto loco el país. ¿Pero qué es esto?" se pregunta mientras invita a los padres de los niños de ese centro educativo a "sacarlos del colegio cagando leches". "¿Pero vosotros sabéis lo que les estará enseñando esta tía?", advierte.

La hija de Bertín, Alejandra Osborne, ha comentado en varias ocasiones el post de su padre apoyando su postura. "Papá, ¡qué razón tienes! Por ejemplo, mi hijo no entiende por qué se celebra el 8 de marzo el Día de la Mujer y no hay un día para celebrar el del hombre. ¿Cómo se lo explicas?", se pregunta. Sus palabras han suscitado cientos de réplicas de usuarios que se han manifestado tanto a favor como en contra.