El acto de este domingo de Sumar, la plataforma liderada por Yolanda Díaz, sigue provocando tensiones debido a la negativa de Podemos a acudir al mismo. No obstante, la vicepresidenta segunda ha obtenido el apoyo de varias formaciones de izquierdas y de personas de Podemos. El exdiputado de la formación morada, Ramón Espinar, ha sido señalado como una de esas personas que acudirán al acto. Sin embargo, él mismo ha desmentido esta información en Más Vale Tarde: "Ese titular es falso", ha apuntado sobre un titular donde se confirmaba su presencia.

"Me he peleado con la periodista que ha hecho esta noticia y lo he explicado en Twitter. Ese titular es falso", ha explicado Espinar. Además, ha detallado que ya lo "han corregido". Respecto al tema, el exdiputado de Madrid ha afirmado que él "no ha recibido ninguna invitación formal a este acto". "No puedo decir que me han invitado a este acto y no debería decirlo. Hay compañeros que te sugieren que vayas, y yo he dicho que no voy", ha zanjado.

Básicamente, Espinar ha manifestado que es porque "él lleva cuatro años sin ir a un acto político". "Si voy a este, se va a interpretar que vuelvo y yo no quiero volver a la política", ha aseverado. Sobre la ausencia de Podemos, ha añadido que la formación sí debería ir. "Todo el mundo en la izquierda está de acuerdo en que Yolanda Díaz sea la que lidere esto. Liderar no es solo poner la cara, también es decidir los tiempos y los equipos del proceso", ha opinado.

Espinar ha enumerado los que no quieren que esto se cumpla: Pablo Iglesias, Irene Montero e Ione Belarra. Por último, ha considerado que lo "ideal es que Díaz pueda desplegar el proyecto sin tener en frente a compañeros": "Hay que dejar que Yolanda lidere el proceso", ha concluido.