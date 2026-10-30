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DESINFORMACIÓN SOBRE URDA

Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, desmiente a Puente: "No se pueden ver los trenes acercándose"

Los detalles "Se había caído el LZB, por lo tanto, estaba todo el circuito desde Mora hasta Urda en rojo", explica Escudero

Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, demiente a Puente: "No se pueden ver los trenes acercándose"

Rafael Escudero, portavoz del Sindicato Ferroviario, ha cuestionado las explicaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre la información que aparece en las pantallas de control ferroviario. Escudero sostiene que, al contrario de lo que había señalado el ministro, los operadores no pueden ver cómo se aproximan los trenes.

Más concretamente, Puente explicó en su rueda de prensa de este miércoles el funcionamiento del LZB y cómo este se había caído cuando ocurrió el accidente de Urda por el que ya se han confirmado 69 muertes. En su declaración, el ministro explicó cómo en las pantallas del centro de control se podía ver a ambos trenes aproximándose.

"No se puede ver. Se había caído el LZB, por lo tanto, estaba todo el circuito desde Mora hasta Urda en rojo", explica Escudero. El periodista Antonio Maestre, por su parte, ha añadido que el LZB cuenta con unos cantones que envían información mediante colores sobre si hay un tren encima o no, por lo que no se aprecia el movimiento como un punto que se mueve: "Esa manera de explicar sobre cómo se ve el tren moviéndose es falsa".

Ricardo Díaz, ingeniero en Seguridad Industrial, añade una forma en que se podría haber visto lo que explica Puente, que no es LZB. "Con una aplicación como las que tienen los aviones se podría ver (...). La geolocalización de los trenes permitiría ver dónde están y a qué velocidad", propone.

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