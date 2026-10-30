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La Policía escocesa investiga estancias de Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés en Balmoral

Los detalles Agentes han reconocido haber recibido "informaciones" que han llevado a "investigaciones activas", pero consideraron "inapropiado" dar más detalles porque debe primar ante todo "las necesidades de las víctimas sobrevivientes".

El pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés. El pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés.GETTY/EFE
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La Policía escocesa está investigando las posibles estancias del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein y el entonces príncipe Andrés, desposeído de su título, en el castillo de Balmoral, que es posesión privada del monarca. Por su parte, la Policía ha reconocido haber recibido "informaciones" que han llevado a "investigaciones activas", pero consideró "inapropiado" dar más detalles porque debe primar ante todo "las necesidades de las víctimas sobrevivientes".

El diario 'Daily Express' había informado horas antes de que Epstein y Andrés, junto con la amiga común de ambos Ghislaine Maxwell -actualmente presa en Estados Unidos- habían utilizado el castillo de Balmoral como base para llevar allí a jóvenes para fines sexuales.

Andrés Mountatten-Windsor, despojado por su hermano el rey Carlos III de sus títulos el pasado octubre al revelarse precisamente sus relaciones con Epstein, fue detenido durante unas horas el pasado 19 de febrero por supuestamente haber compartido con Epstein información sensible que obtuvo siendo 'Enviado Comercial' británico.

Aunque Andrés siempre ha negado tener relación con abusos sexuales junto a su amigo Epstein, desde aquel interrogatorio adoptó un "perfil bajo" y desapareció del foco público mientras se trasladaba a una vivienda provista por su hermano el rey, de entre sus propiedades personales.

Sin embargo, el 'Daily Express' subraya este viernes que Andrés ya no se conforma con encerrarse "en su más modesta morada" y que ha comenzado a socializar de nuevo practicando dos de sus aficiones favoritas: batidas de caza durante los fines de semana y cenas y cócteles en las tardes. Según el diario, los amigos que aún no le han dado la espalda reclaman que se le aplique el principio de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, aunque la opinión pública ya lo haya considerado culpable.

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