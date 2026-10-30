Los vecinos de Urda intentan recuperar la normalidad tras una tragedia que no olvidarán: "Esto ya se va a quedar aquí marcado para siempre"

Los detalles Urda es el pueblo más triste de España. Hay silencios en cada esquina y, si se rompen, es para hablar de lo mismo: "Ninguna persona está preparada para vivir esto".

Urda, en Toledo, vive sumida en la tristeza tras una tragedia ferroviaria que ha marcado al pueblo. La vida intenta retomar la normalidad, pero el dolor persiste. En una cafetería, una mujer expresa que la tristeza prevalece, mientras un camarero recuerda a las víctimas y heridos. José Miguel, el párroco, observa pequeños signos de normalidad con el mercado semanal, aunque el ambiente sigue siendo silencioso. Los habitantes, que ayudaron durante la tragedia, no olvidarán lo ocurrido. El equipo de fútbol y la farmacéutica también sienten el impacto. El párroco prepara el funeral, que se celebrará en la iglesia parroquial.

Urda, en Toledo, es el pueblo más triste de España. Hay silencios en cada esquina y, si se rompen, es para hablar de lo mismo. Se nota en el ambiente, la vida intenta volver a la normalidad pero hay algo que demuestra que no olvidarán nunca. Lamentan que el nombre del pueblo quede ligado al de la tragedia ferroviaria.

El café con leche tardará mucho en llevar normalidad en Urda. "Normalidad poca, tristeza, mucha", ha afirmado una mujer en una cafetería del pueblo. "Lo que ha pasado, la gente que se ha muerto, los heridos", ha recordado uno de los camareros. Se intenta, pero el sentimiento de dolor no se despega.

José Miguel, el párroco, que también empieza el día aquí en esa cafetería, ve un poco de luz. "Ya se va tomando un poquito de normalidad. Hoy es viernes, día de mercado, y he visto ya a algunas personas que con su carrito ya bajan al mercado", ha dicho.

Pero pocas veces se ha estado en un mercado tan silencioso como el de Urda. "Estábamos hablando las dos del tema, no se nos va de la cabeza", ha reconocido allí una mujer. "La gente no tiene ganas de nada", ha manifestado un trabajador. Y otra mujer ha lamentado que "esto ya se va a quedar aquí marcado para siempre".

No lo olvidarán ni en cien vidas, porque todos, de una manera u otra, ayudaron en la tragedia. "Mi hija, por ejemplo, que estaba en el Hospital de Alcázar, pues llegó un chico que se le había muerto la novia", ha dicho uno de los panaderos. Además, ha recordado "otra historia de un arquitecto, que había cogido a una mujer embarazada y se le había muerto en los brazos". Otro trabajador de esta panadería ha afirmado que van "a ser un pueblo recordado por lo que ha pasado".

Hasta el último miembro del equipo de fútbol ayudó. "Ayer por la noche, que estuvimos el equipo de fútbol reunido, pues seguíamos un poco en shock. Yo creo que ninguna persona está preparada para vivir esto", ha dicho uno de ellos. La farmacéutica del pueblo ha apuntado que "cuando llegue la normalidad va a ser lo duro, cuando ya asimilemos todos lo que ha pasado aquí".

Tras el café, el párroco prepara la misa del funeral de este sábado a las 12:00. "Ya me han dicho que mañana necesita voluntarios. Yo he dicho que puedo", se le ha acercado una mujer a decirle. Esta noche trasladarán al Cristo a la iglesia parroquial, el espacio más grande, donde pueden albergar a 1.100 personas, según ha explicado José Miguel, aunque se les va a quedar pequeño.

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