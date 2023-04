Rafael Amargo quiere ser Policía. El bailaor lo ha desvelado en una entrevista en la que asegura que es una profesión preciosa: "Me matriculé en la academia, pero todavía no he empezado a estudiar. Fue un ataque de estos de rabia. Pero es que es preciosa. Además, ¿sabes las embajadas que hay por el mundo? Es precioso, es un trabajo increíble".

Sin embargo, uno de los requisitos mínimos para entrar en el cuerpo es no tener antecedentes penales. Y es cierto que Amargo a día de hoy no los tiene, pero también es cierto que la Fiscalía pide para él 9 años de cárcel por delito contra la salud pública y que el juicio será en junio de este mismo año.

No es el primer giro profesional del artista. Sobre la mesa también hay una serie sobre su vida, según explicó hace solo dos meses, antes de su segunda detención en Alicante.