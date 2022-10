Pablo Ojeda visita el plató de Más Vale Tarde para desmontar algunos falsos mitos sobre el pan como, que hay que evitarlo cuando se está haciendo dieta: "Nunca", responde él, pero sí aconseja evitar ciertas masas y consumir otras compuestas por "harinas integrales". Además, aclara que un pan de semillas no tiene por qué ser sano, sino que, una vez más, en lo que hay que fijarse es en el tipo de harina con el que se ha hecho porque si no pueden convertirse en auténticas "bombas metabólicas".

"Me estás dando un disgusto llamando bomba metabólica al pan", reacciona, por su parte, Iñaki López, que quiere saber si es cierto que el pan sin sal engorda menos. "No, no tiene nada que ver", contesta Pablo Ojeda, y le aclara que es más sano por los niveles de sal: "Cuanta menos sal y tenga y consumamos, mejor porque a mayor sal, mayor probabilidad de retención de líquidos, problemas renales, etc", explica. Es decir, "que el pan integral sin sal sería lo más saludable", concluye el presentador: "Pues no sé si preferiría empujar el huevo con un azulejo", espeta provocando las risas de su compañero.

Puedes ver en el vídeo principal de la noticia qué tipos de pan es más recomendable si estás haciendo dieta y el motivo. ¡Dale al play!