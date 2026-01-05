Javier González Vega sobre la detención de Maduro: "Se ha incumplido, flagrantemente, el derecho internacional"

El catedrático en Derecho Internacional considera que en EEUU tampoco se va a tener en cuenta la inmunidad del presidente venezolano como jefe de Estado ya que, como indica, "ha habido precedentes anteriores".

¿Ha cometido Donald Trump un acto ilegal en Venezuela? Para responder a esta pregunta, Más Vale Tarde ha conectado con el catedrático en Derecho Internacional Javier González Vega. Este señala que "decir que ha cumplido la ilegalidad de su propio país es una afirmación excesiva".

"Lo cierto es que se ha incumplido, flagrantemente, el derecho internacional", añade. Desde la perspectiva del derecho norteamericano, el catedrático remite a la rueda de prensa que llevaron a cabo el pasado sábado, en la que Marco Rubio, ministro de Asuntos Exteriores estadounidense, afirmaba que "en realidad, la acción que se estaba ejecutando era una acción de ejecución forzosa". Esto, como indica, "sigue el derecho estadounidense en materia de lucha contra el narcoterrorismo y la tenencia de armas".

Iñaki López señala que Nicolás Maduro, a pesar de ser un dictador, "goza de inmunidad como jefe de Estado porque así lo recoge el derecho internacional". Sobre si esto será tenido en cuenta por EEUU, González cree que es "dudoso" que se vaya a tener en cuenta.

"Me refiero al hecho de que ha habido precedentes anteriores", expone. González indica que los tribunales estadounidenses "en estas cuestiones vienen funcionando con arreglo a un criterio en el que poco importan los medios a través de los cuales se haya detenido a una persona siempre y cuando sea puesta ante los tribunales de los EEUU".

