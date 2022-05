'El Cuco' era menor de edad el día que asesinaron a Marta del Castillo. Fue juzgado por encubrimiento y condenado por ello a 2 años y 11 meses de internamiento al determinarse que había estado en la casa de León XIII en la que se cometió el crimen la noche de los hechos. Sin embargo, en el otro juicio del caso, en el que Miguel Carcaño fue condenado a 20 años de prisión como autor del asesinato, 'El Cuco' testificó que no había estado en esa casa la noche del 24 de enero de 2009.

Es precisamente ese presunto falso testimonio el que ha provocado que la jueza vuelva a sentarle hoy en el banquillo. Ante el tribunal 'El Cuco' ha reconocido que mintió, pero no ha dicho ni por qué lo hizo ni qué hacía en esa casa.

Un hecho que ha causado indignación, pero que no tiene mayor recorrido penal, tal y como ha explicado la criminóloga Beatriz de Vicente: "El principio de intervención mínima dice que un juicio solamente se puede juzgar lo que es objeto del pleito. En el día de hoy no se juzgaba quién mató a Marta del Castillo ni quién estaba allí".

"Siento muchísimo ser tan demoledora", ha aseverado la experta, que ha asegurado que no hay mayor recorrido en el caso: "Ahora mismo le condenarán como máximo a 2 años, y no entraría en prisión porque no tiene antecedentes, ya que le condenaron cuando era menor de edad". En este sentido, ha destacado que la confesión de 'El Cuco' ha evitado problemas al acusado, ya que el juicio se ha reducido.