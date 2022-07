El gazpacho es una de las comidas más socorridas en los días calurosos y su consumo aporta infinidad de beneficios. Además de hidratar es rico en fibra, vitaminas, minerales... Aunque una ingesta excesiva de la famosa sopa fría podría acarrear ciertos inconvenientes.

"No hay que tomar demasiada cantidad porque nuestro cuerpo no lo asimila muy bien", ha señalado el chef Javier Peña en el programa Más Vale Tarde. "El cuerpo humano es sabio, y cuando tomamos verduras en crudo demasiado abundantes no las digiere muy bien. Entonces hay que tomar la medida justa", ha agregado.

Asimismo el chef ha ofrecido algunos consejos a tener en cuenta a la hora de comprar el gazpacho ya preparado, como mirar las etiquetas de los envases. "Mirar con qué aceite está hecho porque no es lo mismo aceite vegetal que de oliva virgen extra". Observar la cantidad usada de sal y de verduras, así como el porcentaje de tomate "porque al final nos va a dar ese sabor a gazpacho". Si quieres conocer más detalles puedes hacerlo en el vídeo que acompaña a estas líneas.