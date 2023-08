Más Vale Tarde ha recibido en el teléfono de denuncias del programa, el 699668247, múltiples mensajes de clientes molestos con diferentes establecimientos después de que les hayan cobrado el hielo de las bebidas.

"En un bar restaurante nos cobraron 15 céntimos por tres cubitos de hielo que se habían pedido para enfriar el agua. Esa cantidad no creo que a la caja del bar le vaya a suponer gran cosa, pero demuestra la falta de calidad del lugar, que deja muchas dudas sobre su profesionalidad. Me parece una nimiedad la cantidad, pero una sinvergonzonería terrible tener esa tarifa", explica con indignación José Vicente, uno de los afectados.

Al respecto, la abogada Beatriz de Vicente se ha mostrado muy clara: "Hay una ley de residuos y suelos contaminados de economía circular del año pasado que dice que el agua del grifo no se puede cobrar a consumidores de restaurantes y se le debe poder ofertar".

"Tampoco podemos cobrar por el tenedor, porque va dentro, como la vajilla. El resto se llama libertad de mercado. Por lo mismo que en una tabernita me cobran 20 euros, me pueden cobrar 200 en otro sitio. Lo importante para que no lo llamemos abuso es que lo digan. Deben avisar que se cobra el hielo", añade.

En este sentido, la experta insiste: "Me pueden cobrar por el hielo y está en mi opción irme o quedarme, lo importante es no jugar el engaño con el consumidor".

Beatriz de Vicente defiende que siempre lo mejor es preguntar para evitar sustos a la hora de pagar la cuenta.