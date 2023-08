Gonzalo Bernardos ha hablado en Más Vale Tarde de la subida del precio de aceite de oliva y ha querido aclarar que "no viene de una especulación de la cadena alimentaria, sino de sucesivas malas cosechas en varios años, que han motivado que el precio se haya triplicado desde 2020". En este sentido, el profesor de Economía ha indicado que estas malas cosechas vienen "por el excesivo calor y la falta de agua", tras lo que ha señalado que "España es el 70% de la producción europea y 45% de la producción mundial".

Así, Bernardos ha destacado que "aunque alguno se piense que algún productor de aceite de oliva se está forrando, esto no es verdad, porque la realidad es que le va muy mal". "Cuando sube mucho su precio, los compradores lo sustituyen por otros tipos de aceites", ha subrayado, al tiempo que ha pronosticado que "mientras no haya una cosecha mejor, que este año también va a ser floja, no vamos a ver al precio del aceite de oliva ir para abajo". Sin embargo, en este punto, el profesor ha querido hacer una consideración, "y es que el mejor aceite del mundo es el de oliva".