Más Vale Tarde conecta con Teresa Rodríguez, la periodista del diario 'Levante' que ha destapado la noticia del asesinato del canónigo emérito de la catedral de Valencia, que confirma que la persona detenida "mantenía una relación de tipo sexual con su víctima".

Algunos vecinos señalan que él sacerdote se dedicaba a ayudar a personas que se encontraban en exclusión social, si bien luego se ha sabido que se llevaba a casa a chicos con los que mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero. En este sentido, la periodista señala que el presunto asesino era "del mismo tipo de persona que acudía a la casa", si bien no pertenecía a ese grupo.

"Si esto ocurre en un entorno no eclesiástico, seguramente no habría tanto velo intentando desacreditar una realidad que forma parte de su vida privada", señala Rodríguez, que añade que "hay precedentes de casos similares en los que personas con una homosexualidad no admitida socialmente tienen contactos sexuales con gente del mundo marginal y tienen lugar robos que han terminado en homicidio".

Sobre los motivos que habrían llevado a la policía a detener al presunto autor del crimen, la periodista destaca el "hermetismo bastante importante" alrededor del caso, si bien indica que la prueba crucial es que "se llevó el móvil de la víctima para enviar mensajes que le dieran tiempo para retrasar el hallazgo del cadáver". "Le salió mal, porque no sabía que había quedado con un amigo", comenta.