La popularidad de Trump, en picado por el aumento de precios y la guerra de Irán: "El 61% desaprueba los ataques"

Mientras que cuando llegó a la Casa Blanca en su segundo mandato Donald Trump contaba con una popularidad del 47%, ahora su gráfica de aprobación ha ido cayendo hasta el 36% por, entre otras cosas, la guerra de Irán.

La guerra de Irán no solo le está costando a Donald Trump mucho económicamente, sino también en su popularidad. Marina Valdés explica en este vídeo de Más Vale Tarde que "la popularidad de Trump va al revés que el precio del barril de brent, es decir, cae en picado", según una encuesta de 'Reuters'.

Y es que "la popularidad de Donald Trump está en la actualidad en mínimos históricos desde que llegó a la Casa Blanca", destaca la periodista, que señala que "solo el 36% de los encuestados están de acuerdo con sus políticas". Además, Valdés enseña en este vídeo "una gráfica que representa muy bien" dicha caída.

"En un principio, cuando llegó a su segundo mandato estaba en un 47%, es decir casi la mitad de los encuestados estaban de acuerdo con lo que hacía", explica la periodista, que enseña lo que ha pasado "conforme ha avanzado el tiempo": "Su gráfica de aprobación ha ido cayendo hasta el 36% mientras la que desaprobación ha ido creciendo hasta el 62%". Es decir, "son inversamente proporcionales".

Por otro lado, Valdés enseña los motivos que explica la encuesta de 'Reuters', que señala la economía como una de las claves. Y es que "el 66% de los encuestados está en desacuerdo con las gestiones económicas del país porque creen que lo están debilitando", señala Marina Valdés, que destaca que "el 75% desaprueba el aumento de precios". Por último, la periodista afirma que "tiene mucho que ver también la guerra de Irán". "El 61% desaprueba los ataques y también le han penalizado los cambios de opinión" de Donald Trump, algo que ha recogido muy bien el conocido presentador Jimmy Fallon en el vídeo que puedes ver sobre estas líneas.

Por otro lado, Valdés destaca que "mientras la popularidad del presidente de EEUU baja, parece que Melania Trump, su mujer, intenta hacer méritos para que ocurra todo lo contrario". Por ejemplo, la periodista enseña en el vídeo cómo "Melania ha salido con un robot humanoide junto a Brigitte Macron", a quien, casualmente, el robot tapaba: "El robot se ha puesto justo delante de ella y no se le veía".

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