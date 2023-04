Jordi Évole ha conseguido la entrevista más sincera de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar ha hablado sin pelos en la lengua sobre algunos de los asuntos más polémicos de las últimas semanas, especialmente sobre su relación con los líderes de Podemos tras la presentación de su candidatura.

En esta línea, Yolanda Díaz afirmó sin tapujos que, en ocasiones, "los hombres de izquierdas son un peñazo" por sus discursos sobre feminismo. Una afirmación que secunda el periodista: "Yo estoy bastante de acuerdo con que los hombres de izquierda somos un peñazo", ha aseverado Jordi Évole, que ha matizado en Más Vale Tarde: "Muchas veces nos creemos que somos los tipos más feministas del mundo y hay comportamientos que no dependen de lo que pienses, ni ser de derechas ni de izquierdas ni de centro".

"El machismo está instaurado en nuestra sociedad de una manera total, y por tanto yo acepto el calificativo de que a veces somos un peñazo, porque a veces vamos con el rollo de que 'no, si soy de izquierdas no soy machista'. Hombre, no me jodas", ha sentenciado. Puedes escuchar su alegato al completo en el vídeo principal de esta noticia.