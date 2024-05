Faltan todavía cuatro meses para que se conozca la sentencia contra Daniel Sanchopor la muerte de Edwin Arrieta y la defensa de Daniel Sancho se muestra muy optimista afirmando que, finalmente, va a ser condenado por homicidio doloso, u homicidio imprudente. En ningún caso homicidio con premeditación.

Al respecto, Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, apunta que "puede que ellos hayan llegado a un acuerdo que desconocemos, o haya algún movimiento que no sabemos" y defiende la cautela. "Yo no soy tan optimista y ojalá me equivoque, pero auguro una sentencia severa", indica.

Beatriz de Vicente indica que "los elementos para construir la premeditación no han sido desmontados" y recuerda: "La Fiscalía dice que mantiene su petición de condena por asesinato con premeditación".

Ante la posibilidad de que puedan aparecer nuevos restos de Edwin Arrieta, la abogada y criminóloga relata que en el juicio "se habló de la parte superior del pecho", pero sostiene que sería muy complicado encontrarla.

"Ha pasado prácticamente un año y habiéndose arrojado, como se presume, al mar, sería prácticamente imposible", zanja.