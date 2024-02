Annie Leibovitz está en España para hacer un retrato de los reyes Felipe VI y Letizia, un encargo del Banco de España que costará 136.000 euros. Más Vale Tarde analiza cómo es el trabajo de esta prestigiosa fotógrafa, que de hecho es la mejor pagada del mundo.

En el vídeo sobre estas líneas, Marina Valdés muestras las fotografías que hizo Leibovitz de la reina Isabel II de Inglaterra, en las que aparece en actitud cotidiana junto a sus perros o con una capa negra delante de un "paisaje un poco perturbador", como lo define Cristina Pardo.

La presentadora del programa afirma que esa foto en particular "me parece que es buenísima", mientras que su compañero Iñaki López no termina de ser de la misma opinión: "Un poco mucho filtro 'Valencia', pero bien", comenta.