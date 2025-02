Con pimentón y trufa: Carlos Maldonado y Pablo Ojeda preparan su particular versión de los 'mac and cheese'

El cocinero y el nutricionista comparten la receta de este popular plato estadounidense. El cocinero utiliza macarrones aunque, como explica, se pueden utilizar otros tipos de pasta. No te pierdas la receta paso a paso en el vídeo principal.

El chef Carlos Maldonado y el nutricionista Pablo Ojeda vuelven a Más Vale Tarde con una deliciosa propuesta en forma de receta: unos macarrones con queso gratinado. Este plato también se conoce con su nombre anglosajón: Mac and cheese. El cocinero confiesa que es el plato preferido de su hijo que, además, cumple años. Como señala Iñaki López, de todo el plato el nutricionista "solo aprueba la trufa". "A mí no me preguntes", responde Ojeda.

El nutricionista advierte que una ración de este plato puede alcanzar las 500 calorías. "Como se te vaya la manita te estás comiendo las calorías del día", añade. López pregunta cuánto se debería comer para quemarlo. "Equivale a una horita, o más, corriendo", desvela Ojeda. "Nada, yo me puedo comer la bandeja", 'avisa' Cristina Pardo.

Ingredientes:

150 g de pasta

150 de queso cheddar

180 g de queso parmesano

40 g de mantequilla

30 g de harina

400 ml de leche

Opcional: pasta de trufa y pimentón dulce

Elaboración: