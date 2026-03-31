Pedro Rodríguez afirma que Trump "en su desesperación, ha inventado un relato según el cual ha cambiado el régimen en Irán"

El profesor de Relaciones Internacionales expone que el presidente de Estados Unidos, con el inicio de este conflicto con Irán, solo ha conseguido que se cierre el estrecho de Ormuz.

Este martes se cumplen 32 días del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. "Esta guerra entra en un punto crítico", expone Luis Calero, "ambos bandos siguen atacando con mucha violencia".

En Isfahán, Irán, se ha producido un brutal bombardeo. Esta es una de las ciudades más pobladas del país y, además, es la sede del programa nuclear iraní. EEUU ha recurrido a bombas antibúnker. En Teherán, por otro lado, las calles presentan un aspecto devastador a causa de los bombardeos. Esas imágenes de destrucción también se repiten en el Líbano. El ejército de Israel ha confirmado que han fallecido cuatro militares israelíes en el sur del Líbano, que forman parte de esas nueve víctimas que ya tenían en sus filas.

Pedro Rodríguez señala que la administración Trump "solamente ha logrado una cosa, que no le beneficia en absoluto: el cierre del estrecho de Ormuz". "Todo lo que hace referencia a las guerrillas proxy, a las guerrillas aliadas de Teherán, al programa de misiles y al programa nuclear, sigue, básicamente, funcionando", añade.

"No hay resultados bajo ninguna métrica", expone, "y en su desesperación vemos que Trump inventa un relato según el cual, por lo menos, ha cambiado el régimen de Irán". El profesor de Relaciones Internacionales afirma que esto es "absolutamente mentira". "Hay una sucesión y un endurecimiento del régimen, y el régimen en manos de la Guardia Revolucionaria", concluye.

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