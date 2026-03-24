Pedro Rodríguez, tras 25 días de conflicto: "No cabe la menor duda de que es una guerra planteada a largo plazo"

El profesor de Relaciones Internacionales afirma que, a pesar de la tregua anunciada por Trump, "la guerra prosigue" debido a que el anuncio del presidente de Estados Unidos solo era aplicable a las instalaciones eléctricas y la infraestructura de Irán.

Este martes se cumplen 25 días desde el inicio de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán. A pesar de la tregua que establecía este lunes Donald Trump, Israel ha bombardeado el Líbano o Irán, mientras que Irán y Hizbulá han atacado Israel.

Pedro Rodríguez señala que la tregua de Trump solo era aplicable a las instalaciones eléctricas y la infraestructura de Irán, "eso de la guerra prosigue". El profesor de Relaciones Internacionales expone que Irán todavía es capaz de lanzar "una media de 12 misiles al día". Añade, además, que, aunque sea una guerra asimétrica, "no cabe la menor duda de que es una guerra planteada a largo plazo".

Luis Calero expone que, desde el inicio de la guerra, solo en Irán se han asesinado 210 niños. El número total de fallecidos podría llegar a 3.200 personas. Rodríguez indica que "el problema de las víctimas es que no todas computan igual". "Los soldados de EEUU, Trump tiene la obligación de mantener los caídos a niveles mínimos", señala.

En cuanto a las víctimas civiles, Rodríguez indica el conflicto está "solidificando el resentimiento, el afán de venganza y, en cierta manera, el régimen". "En Israel viven con el mito de una defensa antiaérea inexpugnable", explica, "pero vemos que los misiles de Irán están llegando". "Esta falta de confianza en sus defensas también es muy problemática", añade, "aunque el número de víctimas es limitado".

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