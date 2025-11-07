Lucha contra la represión franquista y en busca de la libertad: Ferrol será lugar de Memoria Democrática

El contexto El Gobierno ha dado los primeros pasos para que la ciudad gallega cuente con esta distinción que ya tienen el Valle de Cuelgamuros o el casco urbano de Guernica.

El Gobierno ha iniciado el proceso para declarar Ferrol como Lugar de Memoria Democrática, uniéndose a sitios como el Valle de Cuelgamuros y Guernica. En Ferrol, se han identificado más de 20 lugares donde la represión franquista fue severa. La ciudad gallega, que luchó por la libertad, fue un foco de represión bajo el régimen de Franco. Además de la represión, el reconocimiento destaca la resistencia democrática, evidenciada en eventos como la sublevación del astillero de Bazán. Ferrol también fue pionera en abrir archivos militares. Un total de 22 lugares recibirán conmemoración por su relevancia histórica.

El Gobierno ha dado este viernes el primer paso para declarar Ferrol como lugar de Memoria Democrática. Una declaración que ya tienen lugares como el Valle de Cuelgamuros o el casco urbano de Guernica. Y es que en la localidad gallega se han identificado más de una veintena de sitios donde la represión franquista fue especialmente cruel.

Se trata de una ciudad que luchó por la libertad, tal y como explica a laSexta el catedrático en Historia Contemporánea Emilio Grandío. De hecho, es una ciudad que Franco tuvo muy presente a lo largo del régimen poniéndola en el foco de la represión, como también fue Galicia en general. Ahora, 50 años después ya cuenta con la distinción de Lugar de Memoria histórica.

Un reconocimiento que va más allá de la represión, puesto que allí también se construyó parte de la resistencia democrática. Precisamente, esta distinción no significa "solo violencia, solo lucha", sino que también la reivindicación de esos derechos democráticos. Prueba de ello, son episodios fundamentales como la sublevación del astillero de Bazán o el hecho de ser la primera ciudad donde se abrieron archivos militares.

Por otro lado están lugares como los astilleros que protagonizaron esos episodios de resistencia, que se dieron incluso al final de la dictadura. En este sentido, también destacan el castillo da San Felipe o el arsenal como focos de esa violencia. A estos, no obstante, se sumarán otros sumando hasta 22 lugares a lo largo de toda la ciudad. Todos ellos recibirán su conmemoración por lo que significaron y lo que sufrieron tanto durante la guerra y la dictadura.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.