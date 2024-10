Pablo Ojeda explica en su sección de hoy los beneficios del café con varias recetas, pero también desmonta algunos mitos: el primero es el que le plantea Cristina Pardo, que le pregunta si es cierto que "si has bebido y vas al volante, te atizas no sé cuántos granos de café y ya no das positivo".

A propósito de esto, el nutricionista lo desmiente y comenta en el vídeo sobre estas líneas que "como vas 'bien', piensas cualquier solución mágica". Sin embargo, desvela que "tiene su parte de verdad y su parte falsa" el refrán de 'café y cigarro, muñeco de barro'.

"La parte de mentira es que no es laxante, la parte de verdad es que tiene una mayor motilidad gástrica y entonces puedes ir mejor al baño", explica.