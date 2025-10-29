Pablo Montesinos, sobre la asistencia de Mazón al funeral de Estado por las víctimas de la DANA: "Tomó una decisión arriesgada"

El periodista cree que, a pesar de los insultos que ha recibido el presidente valenciano antes de comenzar el funeral, nada cambiará en el PP de Valencia. "Mazón tenía muy claro que quería agotar la legislatura", expone.

Varios familiares de víctimas de la DANA han increpado a Carlos Mazón, con gritos de 'rata' o 'asesino', minutos antes de que comenzara el funeral de Estado por los fallecidos. Cristina Pardo pregunta a Pablo Montesinos si esto podría hacer que cambie algo en el PP de Valencia.

"A priori no porque es verdad que Carlos Mazón tenía muy claro que quería agotar la legislatura", indica el periodista, "pero, es verdad que las imágenes son de una dureza extrema". "Carlos Mazón tomó una decisión muy arriesgada, que fue la de acudir al funeral de Estado pese al rechazo de las víctimas", añade Montesinos, "la imagen es muy dura en términos políticos".

Ainhoa Martínez, por su parte, comenta que si Mazón ha aguantado hasta ahora cree que va a seguir haciéndolo. "La situación es insostenible y hoy se ha visto", indica, "la emoción y la indignación están a flor de piel".

"Creo que te ha sobrado dos veces la palabra valenciano", añade Benjamín Prado. Para el escritor debería cambiar algo en el PP nacional, "que es el que le avala, le arropa, le aplaude y le tiene de pie". "Carlos Mazón es un juguetito roto, pero quien le tiene dando cuerda es Feijóo", concluye.

