Ola de robos relámpago en bares de Ferrol y Estepa: en busca de las tragaperras a golpe de mazo

Los ladrones iban directamente a por las tragaperras. Este tipo de golpe está aumentando porque saben que en la caja de los bares no hay demasiado dinero, porque la gente ya paga con tarjeta, pero en las máquinas sí hay.

En el programa Más Vale Tarde, se destacan robos a máquinas tragaperras en bares, los nuevos objetivos de los ladrones. Estos robos están en aumento porque las cajas de los bares suelen tener poco dinero, ya que la mayoría de clientes paga con tarjeta, pero las máquinas tragaperras sí almacenan efectivo. Se muestran dos casos: uno en Ferrol, Galicia, y otro en Estepa, Sevilla. En Ferrol, un grupo criminal especializado en robos express ha atacado varios locales, mientras que en Estepa, un bar ha sido asaltado dos veces en 20 días. En ambos casos, los ladrones destrozan las máquinas para acceder al dinero. En Ferrol, han detenido a tres personas, una de las cuales está en prisión por antecedentes.

En Más Vale Tarde, este martes, las imágenes de impacto corresponden a varios robos, concretamente sobre los nuevos objetivos favoritos de los ladrones: las máquinas tragaperras de los bares. Porque iban directamente a por estas máquinas y sus cajas recaudadoras. Este tipo de golpe está aumentando porque saben que en la caja de los bares no hay demasiado dinero, porque la gente ya paga con tarjeta, pero en las máquinas sí hay.

Para ejemplificar esta nueva moda entre ladrones, en el vídeo que acompaña esta noticia se pueden ver las imágenes de dos casos. Uno en el norte de España, en Ferrol, Galicia. El otro en el sur, en Estepa, Sevilla. Pero en ambos robos han entrado en los bares destrozando todo y machacando a golpe de mazo las máquinas tragaperras. Dos golpes rápidos que no han durado más de uno o tres minutos.

En Ferrol, los responsables eran un grupo criminal especializado en robos express. Entraban rompiendo ventanas con mazos o martillos y siempre con el rostro oculto. Porque en uno de estos aparatos puede haber de 2.000 o 3.000 euros. Sobre todo porque en Ferrol se ha atacado de esta forma varios locales en las últimas tres semanas.

"Reventaron el cristal, pero muy rápido. Me quebraron cristales, me llevaron dinero y me destrozaron la máquina. Fueron a la tragaperras y luego pasaron a la caja registradora", cuenta la dueña del bar 'Corchea' de Ferrol. Ya han sido detenidas tres personas y dos han quedado en libertad con cargos. Es más, uno está en prisión por tener antecedentes.

También en Sevilla

Pero si viajamos hasta el sur de España, podemos descubrir más casos de robos de tragaperras. Por ejemplo, en Estepa, en Sevilla.

Allí hay un hostelero absolutamente harto de que le roben de la misma manera. Es la segunda vez que sufre un atraco en condiciones muy similares en solo 20 días. Y es curioso, porque los ladrones no se han llevado ni un solo jamón, y eso que el bar está lleno de ellos. Fueron directamente a romper las cajas recaudadoras de las máquinas tragaperras.

Además, en este caso han podido hacer todo el ruido que han querido, porque es un bar de carretera pegado a la autopista donde no les oye nadie. Nada más cerró el dueño el local, los dos cacos dieron el salto. Dos encapuchados accedieron con un arma en la mano. Ya en el interior se mueven con sigilo, a oscuras. Se alumbran con linternas. Uno de ellos mueve la máquina tragaperras y la golpea con el arma.

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