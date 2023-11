La zanahoria tiene muchísimas propiedades muy buenas para nuestro organismo. En Más Vale Tarde, Cristina Pardo pregunta por una "leyenda urbana" de este alimento, que dice que la zanahoria hervida puede provocar una subida de azúcar.

Ojeda lanza un "no" contundente. "Me alegra que me lo preguntes", reconoce a la presentadora, explicando que la zanahoria "tiene mucha fibra, luteína, betacaroteno, antioxidantes y vitamina A", considerándola "necesaria" en nuestra dieta.

"Vamos a preocuparnos menos de si nos sube la glucosa en sangre en personas con sobrepeso y vamos a mirar más los tres paquetes de patatas que me tomo a mediodía", bromea Ojeda. Mientras ambos dialogan, Iñaki López degusta los platos de Ojeda, que invita al presentador a cenar en Nochebuena. "Necesitamos una sección diaria", sentencia Iñaki.