Pablo Ojeda, nutricionista, ha hablado sobre la advertencia de la OMS acerca del uso de edulcorantes para controlar de peso, y ha coincidido en que "no es necesaria la sacarina ni la stevia para ello". "Al final, de lo que se trata aquí es bajar poco a poco el umbral del dulzor. Sobre todo, hay que hacer un uso responsable", ha defendido, al tiempo que ha afirmado que "no hay que prohibir, pero sí convertir lo extraordinario en extraordinario y lo ordinario en ordinario, pero es que hemos convertido lo extraordinario en ordinario".

En este sentido, el nutricionista ha señalado que "tenemos que ir endulzando de manera natural". "Si tú quieres algo dulce, es mucho mejor una fruta, tomarte una sandía o un melón que tomarte esas cosas 'light', porque tenemos una falsa sensación de seguridad", ha advertido, tras lo que ha explicado que se produce el conocido como 'efecto halo', "y es que como creo que es sano, y como tiene menos azúcares, al final consumo más, pero, por otro lado, a lo mejor me meto más grasa o más elementos que no son los más adecuado". "Por tanto, hay que intentar toma productos más naturales", ha expresado.

En la misma línea, Ojeda ha defendido que "no se deben tomar estos productos '0% azúcares' o 'light' porque después, por la puerta de atrás, aumento los porcentajes de grasa". "Por lo tanto, no es lo más recomendable". Además, ha asegurado que "no pasa nada por que tú te tomes una cucharada o dos de azúcar al día", y lo ha argumentado subrayando que "25 gramos de azúcar al día fuera de frutas o verduras es absolutamente legal y no tiene consecuencias, según la OMS". "Por lo tanto, es preferible tomar esos 25 gramos a ir buscando todo lo light, todo lo 0% y todo lo bajo en calorías. Vamos a normalizar todo esto", ha zanjado Pablo Ojeda.