El Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos, Jesús Núñez Villaverde, ha sido tajante en su opinión sobre la tragedia de Melilla y la forma de afrontar esta crisis desde el Gobierno de España: "Responsabilizar a supuestas mafias sin identificar es intentar escurrir el bulto. Porque 2.500 personas tampoco se reúnen y se preparan para un salto sin que los servicios de inteligencia marroquíes y españoles no estén al tanto del asunto". Así lo ha indicado el experto en Más Vale Tarde, donde ha profundizado en esta cuestión.

Porque esto no nace en el momento de llegar a la valla. "Viene de mucho antes. Seguimos viendo una política inmigratoria claramente policial y represiva que sigue pensando que con vallas más altas y más policias vamos a detener la desesperación de África", ha criticado Núñez Villaverde, que ha pedido recordar en la actualidad "hay 1.500 millones de habitantes que no comen tres veces al día, que no tienen capacidad para hablar o moverse libremente, y que van a ser 2.500 millones en 2050".

"Seguimos pensando que, en esas situaciones, con más vallas y despliegues policiales vamos a conseguir gestionar la cuestion. Pero no entendemos, al revés, que el problema no es que vengan, sino que no vengan, porque entonces nuestros sistemas de bienestar se vienen abajo", ha alertado el experto, detallando que "nuestras tasas de natalidad son las que son y el mantenimiento del estado de bienestar no se consigue si no hay cuatro activos por cada pasivo aportando a las cuentas nacionales".