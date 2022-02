Albert Rivera deja el bufete de abogados por el que fichó hace menos de dos años. Sin embargo, aunque el que fuera líder de Ciudadanos argumenta un incumplimiento contractual por parte del bufete, desde el despacho dicen que su implicación y aportación han sido "nulas" y que incluso habían recibido un toque de atención por su bajo rendimiento.

Una noticia ante la que Más Vale Tarde ha recuperado el mensaje de Rivera cuando fichó por este bufete en septiembre de 2020, en el que hablaba de "una nueva etapa de ilusión", "ganas" y "trabajo en equipo". "Parece que la ilusión se quedó un poquito en el día de presentación, no ha llegado mucho más allá", ha apuntado al respecto Iñaki López que ha recordado que el contrato era de cinco años y, cuando no han pasado todavía dos, ambas partes quieren romper su vinculación.

"Que una empresa en la que has trabajado hable del 'bajo rendimiento', del 'fiasco', me parece terrorífico", ha apuntado por su parte Cristina Pardo. "Ahora entendemos también por qué muchos despachos de abogados no quieren contratar políticos", ha concluido López, destacando que, en este caso, Rivera "no ha hecho otro vídeo premonitorio como el de 'huele a leche'". Puedes ver el momento y el debate al respecto en el vídeo que ilustra estas líneas.