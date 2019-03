Elvira Murcia, la dignidad de una persona no se puede recortar

Nació con los huesos de cristal, lo que los médicos llaman osteogénesis imperfecta, pero ha demostrado una voluntad inquebrantable. Hasta el punto que el presidente de Les Corts, Juan Cotino, la tuvo que expulsar cuando advertía a gritos que los recortes y los retrasos suponían la muerte de miles de dependientes que esperan y desesperan.

Elvira Murcia imaginó un mundo mejor cuando escuchó a Zapatero hablar sobre la ley de dependencia. Pero esta norma nació con las alas cortadas y desde entonces, ella ha liderado las reivindicaciones de su colectivo en Valencia, una de las comunidades que menos dinero dedica a servicios sociales. Por eso, hace unos meses pidió amparo político con un encierro en la Basílica de Valencia.

Es tan tenaz que, en pleno invierno de 2012, fue capaz de encadenarse frente a la Generalitat durante tres días y dos noches para solucionar los impagos del Consell a 28.000 afectados. Y al tercer día bajaron a escucharla. Una heroína con momentos proféticos que encogen el corazón. "Hay una cosa que no nos podrán quitar por muchos recortes que hagan, que es la dignidad".

Siempre junto a las pancartas, empujando a las personas con su problema a que no se encojan y se hagan visibles. En los platós de la Sexta lo ha podido decir más alto, pero no más claro. Elvira Murcia, lo ha dicho muchas veces, tiene por suerte a su familia. Porque la ayuda que recibe no llega a los 300 euros y con ese dinero tendrá que convivir muchos años con los problemas auditivos y bucales que suelen padecer las cerca de 3000 personas que, en España, tienen los huesos de cristal.