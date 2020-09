María Lamela muestra en Más Vale Tarde a "una irresponsable de libro", la 'instagramer' Pelopony, quien no ha parado de compartir mensajes con sus miles de seguidores fomentando saltarse las medidas de seguridades contra el coronavirus.

"Quiero decirles que llevo seis meses que no me lavo las manos nunca porque quiero tener pequeños contactos con el virus", afirma la influencer en este vídeo en el que afirma que "de momento" todavía no se ha contagiado. "Cuando lo coja, me verán morir", concluye.