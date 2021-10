El ocio nocturno reabre en Cataluña, al igual que en la mayoría de comunidades autónomas, pero allí piden el pasaporte COVID-19 o una PCR negativa para poder entrar en los locales y discotecas. El equipo de investigación de MVT, liderado por la periodista Cristina Oro, ha comprobado lo sencillo que es encontrar uno de estos documentos falsificado.

Para ello han accedido a chats públicos en los que preguntando y tirando del hilo han dado con varias personas que ofrecen un documento de PCR negativa falso por el módico precio cinco euros a quienes no quieren vacunarse pero sí salir de fiesta. Eso sí, solo servirá para una noche.

MVT ha podido hablar con uno de estos vendedores, que explica que su amiga trabaja en una clínica y en cuanto pase los datos del cliente puede hacer una falsificación en cuestión de segundos. Pero advierte: "Si se la cuelas al portero se la has colado. Está modificada con Photoshop, si te pillan, no les dices que te lo he dado yo, porque es un problema".

Cabe recordar que por falsificar un documento público las penas son de entre dos y tres años de cárcel. Y además de ser un delito vender este tipo de certificados, también lo es comprarlos y usarlos.