Un neurólogo explica los síntomas para detectar que nos está dando un ictus

Pablo Irima ha explicado en Más Vale Tarde que cuando una persona no se puede expresar con normalidad, puede ser un síntoma de ictus. Explica que es muy importante que esa persona sea atendida de la manera más rápida posible.

El especialista en neurología de la Clínica Universidad de Navarra, Pablo Irima, ha explicado en Más Vale Tarde cuáles son lo síntomas para identificar que nos está dando un ictus.

"Cuando una persona, sobre todo personas mayores que tienen más riesgos, o bien tienen debilidad en la cara o dificultad para movilizar los brazos o las piernas, o un trastorno de sensibilidad en el brazo, o cuando hay problema de lenguaje tanto para comprenderlo como para expresarse, eso puede ser un síntoma de ictus", ha indicado.

En ese caso, dice, hay que llamar al 112 porque "las personas deberían acudir a un hospital y ser atendidas por un neurólogo en la unidad de ictus". Así, hace hincapié en que es muy importante que la persona sea atendida "de la manera más rápida posible". "Es importante hacerlo con rapidez porque los tratamientos del ictus hay que hacerlos de la forma más rápida posible", ha añadido.

Además, ha indicado que cuando una persona muestra una desorientación y le gusta expresarse puede ser indicativo de un ictus porque, dice, "se produce un fallo de la circulación cerebral".

"Esto provoca que un área del lenguaje no esté funcionando y la persona no se pueda expresar con normalidad. A veces ese vaso se vuelve a abrir, vuelve a circular la sangre y la persona se recupera por completo y, otras veces, los médicos tenemos que hacer procedimientos para abrir esa arteria que se ha cerrado", ha explicado el neurólogo.

Sobre el accidente cerebrovascular que sufrió el cantante Raphael durante la grabación de 'La Revuelta', el neurólogo indica que "da la impresión de que todavía no está muy claro qué ha ocurrido". "Tratan de explicar la sintomatología dando unos términos genéricos porque no saben si verdaderamente ha ocurrido un ictus o alguna otra enfermedad. Estamos en fase inicial, todavía no está clara la sintomatología", ha añadido.