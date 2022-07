Los negociadores de la Policía Nocional cumplen con un papel fundamental en situaciones como la ocurrida en Sevilla, donde un hombre armado que se atrincheró este jueves en una panadería con intención suicida. Más Vale Tarde ha querido conocer más a fondo la labor que hacen estos trabajadores y para ello ha entrevistado a uno de ellos.

Como explica, cada caso es diferente y las negociaciones varían en función de las situaciones: "No es lo mismo un caso suicida que otro con rehenes o víctimas", ha explicado.

Además, cuenta que en los incidentes críticos hay un jefe que es quién dirige la operación y los negociadores son solo "una herramienta más".

Preguntado además por si están autorizados a prometer cosas, reconoce que "es muy distinto a lo que se ve en las películas". "Para empezar, un negociador por si solo no es gran cosa, somos un equipo compuesto por varias personas".

Además, explica: "No hacemos ni podemos prometer cosas que no podamos cumplir y lo que no hará nunca un negociador es mentir".